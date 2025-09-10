Detenido en Porriño un fugitivo con una decena de órdenes de búsqueda tras huir de la Policía con un coche robado
De 36 años y sin carné, eludió un control y acabó chocando contra un guardarraíl
Una persecución policial llevada a cabo en las últimas horas en O Porriño ha acabado con la localización de un delicuente que llevaba tres años huido de la justicia.
El hombre, de 36 años, circulaba con un coche robado horas antes en Tui. Al verse detectado por la Policía Local, comenzó a huir por las calles del casco urbano de Porriño, incluso conduciendo en sentido contrario. Así hasta que chocó contra un guardarraíl en la calle Antonio Palacios, momento en que fue detenidos por los agentes municipales.
Según fuentes policiales, este individuo nunca obtuvo el permiso de condución, por lo que también se le investiga por un delito contra la seguridad vial. Respecto al vehículo que robó fue devuelto a su propietario, quien no se había percatado de la sustracción de su coche hasta que le avisó la Policía Local de Porriño.
El arrestado acumulaba hasta diez órdenes de detención y un ingreso en prisión dictado por el Juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra. Además se trata del mismo individuo que "meses atrás" participara, presuntamente, en varios robos con fuerza en establecimientos comerciales del centro porriñés, "motivo por el que estaba siendo buscado por las autoridades locales, cuya presión hizo que trasladase su residencia a otro municipio".
Tras ponerlo a disposición del juzgado de guardia de Porriño, el individuo ingresó en la cárcel de A Lama.
