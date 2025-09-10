Cuatro heridos en un accidente en Mos
D.P.
Mos
Un accidente en Mos, con tres coches implicados, se saldó en la tarde de ayer con cuatro heridos. La colisión tuvo lugar en una incorporación de la A-55 , situada en Sanguiñeda a la altura del kilómetro 13. Los cuatro heridos fueron trasladados a un centro hospitalario.
