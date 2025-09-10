Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro heridos en un accidente en Mos

D.P.

Mos

Un accidente en Mos, con tres coches implicados, se saldó en la tarde de ayer con cuatro heridos. La colisión tuvo lugar en una incorporación de la A-55 , situada en Sanguiñeda a la altura del kilómetro 13. Los cuatro heridos fueron trasladados a un centro hospitalario.

