Cortan el cableado eléctrico del área recreativa de Negros y dejan la zona sin luz

La concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade de Redondela denunció ayer el corte deliberado de la línea eléctrica que suministra energía para la iluminación del área recreativa de Santo Estevo de Negros. El parque, que cuenta con zona de juegos infantil, un área de descanso y una pista deportiva, está junto a la N-555 y próximo al Camiño do Sapal y Camiño Costa Mouriño. Los operarios del servicio eléctrico se desplazaron ayer al lugar tras recibir el aviso de que el alumbrado público del parque no funcionaba. Los operarios pudieron comprobar con sorpresa que la línea fue cortada con unos alicates o tenazas. «Isto supón unha manipulación clara dunha persoa irresponsable coa intención de deixar o parque sen luz», denuncia el concejal Roberto Villar. El edil advierte que el responsable de este acto de sabotaje «puido causar unha desgracia a calquera que se achegase, ou incluso a el mesmo, porque cando cortou os cables había tensión eléctrica e o cable que deixou cortado tamén tiña tensión eléctrica sen ningún tipo de protección».

Villar destaca que desde que se inauguró el parque hubo desacuerdo entre los vecinos en cuanto a la intensidad de la iluminación nocturna del parque: «Uns dicían que iluminaba moito e outros dicían que iluminaba pouco». Actualmente el alumbrado cuenta con un sistema que permite rebajar la iluminación «pero tampouco hai acordo nos horarios, porque tamén hai cidadáns e clubs que empregan a pista deportiva e precisan iluminación».

La caja eléctrica manipulada en el área recreativa. / FdV

Villar sospecha que algún vecino «tomou a xustiza pola man e, en lugar de trasladar ao Concello as súas queixas, decidiu cortar o cableado».

El edil denuncia esta actitud ya que «supón un prexuízo para a veciñanza, un custe económico para as arcas municipais e, sobre todo, un grave risco». Este tipo de actitudes por parte de la ciudadanía son más frecuentes de lo que deberían, según denuncia Villar. «Pásanos moitísimo cos sinais de obra, a xente móveos ou quítaos, e iso xera un perigo para os transeúntes e vehículos». Desde la concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade hacen un llamamiento «ao civismo e o respecto» para frenar este tipo de conductas.