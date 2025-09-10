El bar más ‘guay’ de Redondela dice adiós

Muchos bares en Redondela están «guay», pero solo uno puede presumir de ello con mayúsculas. Se trata de la cafetería El Guay, un clásico en el centro urbano que tras casi 35 años abiertos cada día a finales de este mes bajará la persiana para siempre por jubilación de sus dueños: Eva Puertas y Pastor Alejandro.

Este matrimonio redondelano a punto de cumplir sus bodas de oro lleva toda la vida tras la barra de este mítico local de la calle Meixón Frío, donde su simpatía y la cálida acogida que brinda a sus clientes les hace sentir como en su casa. «Son tantos años con una clientela fiel que no podemos estar más agradecidos, para nosotros son ya parte de nuestra familia», indica Eva, que confiesa que, aunque tiene ganas de descansar después de tantos años casi sin descanso, va a echar mucho de menos estar cada día al frente del trabajo. «La hostelería es muy dura, todos los días estamos unas dieciséis horas, desde las 7.30 que abrimos las puertas hasta las 23.30 que cerramos, pero a pesar de ello siempre hemos trabajado muy a gusto y el balance de todos estos años es muy positivo», apunta.

Su céntrica ubicación, en una calle peatonal en la que puede ofrecer servicio de terraza, siempre ha sido una de las claves para el buen funcionamiento de esta cafetería, pero el secreto del éxito es el trato cercano que siempre han ofrecido a todos sus clientes, ya sean habituales o esporádicos, como los cientos de peregrinos que cada jornada pasan ante sus puertas.

«Si en un lugar te tratan bien vas a volver»

«Siempre recibimos a todo el mundo con una sonrisa y ponemos todo el cariño en la atención, que es algo que siempre se agradece. Si en un lugar te tratan bien vas a volver, eso es algo básico. Por aquí han pasado peregrinos de todos los rincones del país y de Portugal e incluso italianos que años después han regresado a Redondela y han vuelto a tomar algo porque decían que se habían sentido muy bien y tenían muy buen recuerdo de nosotros. Para mi eso es una satisfacción enorme, porque sientes que aprecian tu trabajo. Estar en la barra del bar no solo se trata de poner un café o una caña, muchas veces tienes que hacer incluso de psicólogo. Es muy importante escuchar al cliente, tener empatía y darle cariño para que se sienta como en su propia casa. Y eso es algo que siempre agradecen», explica Eva.

Los propietarios junto a sus hijos y unas clientas, ayer, en la puerta del bar. / ANTONIO PINACHO

A lo largo de los años, el Guay ha recibido a miles de personas, entre las que no han faltado caras conocidas como la escritora Natalia Figueroa, mujer del cantante Raphael, futbolistas como los brasileños Rivaldo y Djalminha, el actual seleccionador argentino Lionel Scaloni, el exentrenador del Celta Javier Irureta, entre otros. «Sin embargo, para nosotros lo importante no es quien sea, sino que se encuentre cómodo y se lleve un buen recuerdo de su paso por El Guay», puntualiza.

El próximo día 30 este clásico establecimiento de Redondela echará el cierre con una gran fiesta de despedida, a las 20.00 horas, con la que sus propietarios quieren agradecer tantos años de fidelidad a sus clientes.