El BNG lamenta la «reiterada negativa» al vaciado de fosas

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego de Gondomar lamenta el rechazo a «poner en marcha el servicio de vaciado de fosas sépticas y pozos negros».

La moción fue presentada en pleno con intención de «aprovechar la paralización del concurso para la concesión del abastecimiento y saneamiento municipales, por parte del TACGAL, para incluír en el contrato la prestación del mencionado servicio».

Dicha moción fue rechazada con los votos en contra del grupo municipal del PSOE junto a la concejala Rocío Cambra.

Desde el grupo nacionalista sienten «la reiterada negativa a un servicio esencial».