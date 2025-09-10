Baiona instalará paneles solares para uso colectivo

La Corporación municipal de Baiona ha aprobado por unanimidad un convenio con la Diputación de Pontevedra para la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica para el autoconsumo colectivo cuyo objetivo principal será rebajar la factura eléctrica de los vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.

Esta colaboración busca ejecutar la instalación y puesta en funcionamiento de una instalación fotovoltaica de capacidad inferior a 99,99 kWp formada por paneles de 540 W, acompañada por un sistema de almacenamiento con capacidad máxima de 50 KWh compuesta por baterías de litio, así como por un sistema software que permitirá tener motorizadas las producciones, con el fin de promover un modelo de consumo eléctrico que sea más respetuoso con el medio ambiente, con la consecuente reducción de emisiones de CO2, así como un cote energético más económico para las y los consumidores de la zona.

La instalación de los paneles solares se ubicará en el pabellón municipal de deportes de Baiona y tendrá un radio de acción de 2 kilómetros a la redonda. Esta será de tipo autoconsumo colectivo e incluirá por lo menos un 10% de consumidores vulnerables entre los consumidores asociados que tengan asignada, a su vez, un mínimo del 10% de la energía prevista de la instalación. Estas condiciones están siendo supervisadas por la concejalía de Servicios Sociales de la zona, según los abonados en esa zona.

La inversión prevista asciende a casi 114.000 euros, de los cuales, el IDAE, con cargo a los fondos europeos NextGeneration, le ha concedido a la Diputación una ayuda de casi 65.000 euros. Por su parte, la institución provincial aportará cerca de 25.000 euros y el importe restante lo asumirá el Concello de Baiona, siendo este algo más de 24.000 euros.

«Se incentiva el autoconsumo con el objetivo de promover un modelo de consumo eléctrico que sea más respetuoso con el medio, con la consecuente reducción de emisiones de CO2, así como un coste energético más económico para personas consumidoras de la zona», explican desde el gobierno municipal de Baiona.