Baiona despide su campamento urbano

D.P.

Baiona

El Concello de Baiona acogió el acto de clausura del Campamento Urbano 2025. La iniciativa, realizada de manera gratuita por la concejalía de Cultura, contó con la participación de 50 niños y niñas de entre 5 y 12 años que disfrutaron de diversas actividades. Los participantes fueron repartidos en dos turnos.

