Una actividad vitivinícola homenajeará a Castelao en Tui

El Concello de Tui promueve un acto cívico de homenaje a la figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con motivo de la celebración de 75 aniversario de su fallecimiento. Dicho homenaje a Castelao, que visitó Tui en diversas ocasiones y participó en un mítin autonomista en Paseo da Corredoira en mayo del 1931, será el domingo 28 de septiembre y lleva por título «Os viños de Castelao».

El acto consistirá en un acercamiento a la trayectoria de Castelao, que correrá a cargo del historiador Bieto Alonso, estudioso de la vida y obra de Castelao, quien hablará del itinerario político de célebre escritor. Además, la sumiller tudense Marina Cruces completará el acto con una actividad denominada «Os viños dos espazos que habitou Castelao. Explicación e degustación». Por último, también está prevista la actuación musical de Pancho Álvarez, Quico Paz Antón y Alexandre González, acreditados músicos de la zona con una amplia trayectoria profesional.

La cita tendrá lugar el 28 de septiembre, a las 12.00 horas, en el céntrico edificio de la Plaza de la Inmaculada. Las personas interesadas en participar deben inscribirse a través del correo electrónico turismo@tui.gal, no admitiendo más de dos inscripciones en el mismo correo. El plazo de inscripción abre hoy hasta el 20 de septiembre y las plazas son limitadas.