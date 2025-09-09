Tui se consolida como punto de inicio del Camino de Santiago

Tui se mantiene en el pódium entre los lugares escogidos por los peregrinos y peregrinas para iniciar su camino a Santiago de Compostela, según los datos que maneja el Concello. En concreto, la ciudad del Baixo Miño se sitúa en segundo lugar, superada únicamente por la lucense de Sarria.

Durante el pasado mes de agosto, Tui acogió un total de 8.405 peregrinos que comenzaron en la ciudad su peregrinación. Por su parte, Sarria, situada en el Camino Francés, supera a Tui con 25.639 personas que iniciaron en el municipio lucense su recorrido.

En concreto, estos más de ocho mil peregrinos suponen que el 57% de los caminantes a Santiago que por la ruta portuguesa hicieron el camino en el pasado mes de agosto, escogieron Tui como etapa inicial. En cambio, otros lo hicieron desde ciudades portuguesas, realizando un recorrido mayor en número de kilómetros.

Concretamente, el Camino Portugués contó con 14.691 peregrinos, manteniendo la cifra del año anterior. De este modo, esta ruta continúa siendo el segundo itinerario elegido por los peregrinos y peregrinas, superado únicamente por el Camino Francés.

Este último acogió a lo largo de su recorrido durante el mes de agosto a 77.099 personas. En tercer lugar, se sitúa el Camino Portugués de la Costa, que obtuvo un total de 11.171 peregrinaciones durante el mes de agosto.

30.098 peregrinos este año

Según confirman los datos de la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago, Tui acoge la segunda posición en número de peregrinaciones a lo largo de este 2025. Así, Tui suma un total de 30.098 peregrinos, frente a Sarria que contó con 114.465 personas.

Tal y como asegura la responsable del área de Turismo del Concello de Tui y teniente de alcalde, Ana María Núñez, «estos datos reafirman la potencialidad de la oferta turística y patrimonial de nuestra ciudad que enriquece de manera sustancial la experiencia de peregrinación por el Camino Portugués».

Por otro lado, con respecto al año pasado, el Camino Portugués experimenta un incremento del 4% a lo largo de este año.