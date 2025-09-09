Ponteareas celebra Os Remedios con procesión, concierto y verbena

La villa de Ponteareas celebró ayer el día erande de la fiesta de Os Remedios con la procesión vespertina, un concierto y una verbena, entre otras actividades.

Las fiestas patronales llenan de actos el mes de septiembre y finalizaran con la festividad de San Miguel.

El programa de ayer dio comienzo con actividades infantiles y el musical «Abordaxe Pirata» de Barafunda Animación. La misa solemne comenzó a las 19.30 horas a la que siguió la procesión, acompañada de la Banda de Música Reveriano Soutullo, que posteriormente ofreció un concierto en la Praza Maior, donde después tuvo lugar una verbena.

Entre las actividades pendientes todavía queda por celebrarse el «Gran Premio de ciclismo Fiestas de Septiembre Borja Gómez Méndez» que será el domingo 14, día en el que también se celebrará la Festa do Pemento de Guláns. El sábado 20 tendrá lugar el LVII Concurso de Gaitas de Ponteareas, el más antiguo de Galicia que cada año llena de música las calles en su desfile previo.

Los tradicionales globos de San Miguel serán lanzados el lunes día 29, completando la jornada festiva con espectáculo de magia infantil, el concierto de la Banda de Música de Unión de Guláns y el cierre a cargo de la orquesta Panorama City .