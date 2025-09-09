Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peitieiros celebra las fiestas de los Milagros

La localidad de Peitieros , en Gondomar, celebra el próximo fin de semana, días 13 y 14, las fiestas de los Milagros. El domingo la misa solemne será a las 12.30 y la procesión contará con la Banda Unión de Guláns.

