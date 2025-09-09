O Rosal retoma los «Venres Rebuldeiros» en septiembre

La nueva edición de los «Venres Rebuldeiros» llega este viernes 12 de septiembre a O Rosal. La iniciativa, de carácter gratuita, busca acercar la cultura, el teatro y los cuentacuentos a todos los públicos.

Así, este viernes a las 18.00 horas la Biblioteca Municipal acogerá el cuentacuentos «Onde viven os monstros», dentro del programa +Escénicas de la Diputación de Pontevedra.

La siguiente propuesta tendrá lugar el viernes 2 de octubre, con la pieza teatral de «Pico, o paxaro que non sabía voar» y cerrará este ciclo cultural el cuentacuentos «O chintófano de Dorothé» el viernes 14 de octubre.