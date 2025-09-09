Los «gondomares» unidos por la queimada

Una queimada galega fue centro de la visita que un grupo de vecinos y vecinas de Gondomar hicieron al Gondomar del área de Oporto para participar en la «Noite branca».

Según explicó el alcalde, Paco Ferreira, la visita se realizó «para conservar la relación estrecha con esta localidad» con quien mantienen un hermanamiento. Explica el regidor que, en esta ocasión, los «hermanos de Portugal» quería que fuese elaborada una queimada. Así, el grupo gallego viajó a Oporto con casi todos los elementos necesarios para este cometido.

«Ellos conocen la queimada como algo propio de Galicia y les hacía ilusión que les preparásemos una», señala. «Tuvimos que llevar desde Galicia parte de lo necesario y nuestro vecino Ramón Martínez fue el encargado de elaborarla explicando los ingredientes», relata Ferreira.

El reto fue importante porque estaba destinada a unas trescientas personas «y al final debíamos ser 350 personas». También se leyó el conjuro por parte de la vecina de la villa María José Oliveira «y un año más participamos en los actos rubricando el hermanamiento entre los dos pueblos».

El alcalde de Gondomar señala que el hermanamiento incluye este tipo de actividades sociales y eventos culturales y deportivos a lo largo de todo el año. «En navidades está previsto que vengan al encendido de nuestras luces y también queremos organizar una visita para ver el nacimiento en movimiento, cuando se inaugure el nuestro, también vamos a organizar un partido de fútbol entre las dos localidades que posibilite la relación entre vecinos y vecinas de los dos municipios», asegura.

La «Noite branca» es una fiesta social del vecindario de Gondomar portugués en la que se organizan numerosas actividades, con la particularidad de que las y los participantes y asistentes van totalmente vestidos de blanco.