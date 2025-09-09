A Franqueira revive su tradición centenaria

La buena climatología llevó ayer hasta A Franqueira a miles de personas para revivir la tradición centenaria de la romería de Verano.

El «moro y el cristiano» se representa en esta fiesta. | A. Gutiérrez

Numerosos romeros y romeras llegaron a la localidad desde diferentes lugares del sur de Galicia, tanto zonas de mar como de comarcas del interior. Durante buena parte del mes serán numerosas las personas que todavía visiten este santuario, en una de las zonas más altas del Paradanta.

La romaxe, que se celebra desde el domingo, concluye hoy. Ayer fue el día grande y, como cada año, el que congrega mayor afluencia de público. Los y las asistentes pudieron ver cómo la imagen salió una vez más en procesión sobre un carro de labranza tirado por vacas del país, cómo se bailan las históricas danzas y se escenifica la trama entre el moro y el cristiano, donde el segundo siempre gana y obliga al primero a rendirse ante la Virgen.

La imagen de la santa y sus milagros lleva hasta la iglesia a miles de personas que buscan sus favores. Pasar por debajo de la «santiña», tocarla con un pañuelo que luego será guardado, encender velas o entregar exvotos de cera, figuran entre los ritos personales de las y los asistentes.

La misa solemne tuvo lugar a a las 12.00 horas presidida por el obispo, Antonio José Valín Valdés, que estuvo acompañado por el rector del santuario, Javier Alonso Docampo, y sacerdotes de toda la comarca.

Tras la eucaristía, celebrada en el atrio, salió la procesión. Los dos guías del carro de vacas hicieron un gran esfuerzo para llevar a los animales entre la gente. Tras detenerse en el espacio que albergó el ritual religioso comenzaron las danzas, uno de los elementos más llamativos de esta romería de verano desde tiempos inmemoriales. La primera se hace chocando palos, la segunda entrelazando arcos y la tercera y cuarta enlazando cintas, haciéndolas girar sobre un mástil de madera.

A continuación, la la lucha entre el moro y el cristiano fue seguida con mucha atención por el público. La pieza fue adaptado por el poeta Ramón Cabanillas a mediados del siglo pasado, pero su origen no se conoce de forma exacta. Es precisamente el texto de este autor el que se recita cada año y describe uno de los milagros atribuidos a la Virgen de A Franqueira. El cristiano representa a un militar vecino de A Franqueira que en la lucha contra la invasión musulmana fue hecho prisionero. En su cautiverio, el príncipe moro le ofrece toda clase de riquezas si deja de invocar a la Virgen.

En la procesión también desfila el pendón, el estandarte, la cruz parroquial y los danzantes.

Aunque no tanto como en As Pascuillas, esta romería también es muy popular por la degustación de pulpo «á feira» y otros platos tradicionales de fiestas y romerías.