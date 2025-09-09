Favalmi critica falta de previsión en La Vuelta

La Federación de Anpas do Val Miñor (Favalmi) denunció ayer la falta de previsión y comunicación de las Administraciones de la comarca «que, a tan solo dos días del inicio de las clases, informaron de que La Vuelta afectaría al funcionamiento de los centros educativos». Añaden que «esta situación provoca incertidumbre, dificultades de organización y problemas de conciliación para cientos de familias». En un comunicado urgente exigen que se planifique para que no vuelva a ocurrir.