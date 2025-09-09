Familias del colegio de Sanguiñeda, sin acceso al centro

Las familias del CEIP Mestre Valverde Mayo, ubicado en la parroquia mosense de Sanguiñeda, recibían ayer a las 14.00 horas un comunicado donde se informaba que «se habilitará un carril de acceso desde el cruce de Segundo Pampillón, para que las familias puedan dejar y recoger, sin estacionar, a sus hijos e hijas en el centro educativo mientras la avenida de Sanguiñeda permanezca cortada al tráfico por la instalación del Parque Vuelta».

Tal comunicado creó crispación entre los afectados, que aseguran que «niños y niñas de 3 o 4 años no pueden llegar solos desde el coche hasta el centro».

Además, los padres y madres hacen hincapié en que la medida «fue aplicada a última hora, sin tener en cuenta las necesidades del alumnado» y añaden que «en un primer lugar, la Policía Local d e Mos no había comunicado que no se podría estacionar».

Por otra parte, desde el Concello de Mos informaron de que el servicio regular de transporte escolar no se verá afectado en el horario de entrada y salida.