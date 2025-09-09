Curso de salud y autoestima este miércoles en Salceda

El Concello de Salceda de Caselas acogerá el próximo miércoles, 10 de septiembre, un curso gratuito para mujeres sobre salud, autoestima y bienestar.

El taller se llevará a cabo en el auditorio municipal a partir de las 19.30 horas y la iniciativa está enmarcada en el programa +Xuntas de la Xunta de Galicia.

El programa consta de diferentes charlas y talleres que se realizan de forma alterna en los municipios de As Neves, Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas.

La participación es abierta y gratuita, pero es necesario inscripción previa a través del teléfono o WhatsApp en el 685211882.