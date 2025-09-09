Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso de salud y autoestima este miércoles en Salceda

D. P.

Salceda de Caselas

El Concello de Salceda de Caselas acogerá el próximo miércoles, 10 de septiembre, un curso gratuito para mujeres sobre salud, autoestima y bienestar.

El taller se llevará a cabo en el auditorio municipal a partir de las 19.30 horas y la iniciativa está enmarcada en el programa +Xuntas de la Xunta de Galicia.

El programa consta de diferentes charlas y talleres que se realizan de forma alterna en los municipios de As Neves, Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas.

La participación es abierta y gratuita, pero es necesario inscripción previa a través del teléfono o WhatsApp en el 685211882.

