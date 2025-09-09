Crecente recibe ayudas del Estado para paliar los incendios de 2024

El Concello de Crecente ha recibido una aportación de más de 133.000 euros para reparar las infraestructuras municipales afectadas por el incendio de septiembre de 2024. Así se hizo constar ayer en el Boletín Oficial del Estado, donde fue publicada la resolución el municipio que recibe el 50% del valor del proyecto de regeneración presentado ante la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó en septiembre de 2024 la zona afectada por este incendio forestal del pasado año junto al alcalde de la localidad, Julio César García-Luengo, y expresó su voluntad de solicitar esta ayuda estatal en ese precisomomento.

Abel Losada resalta que «el Gobierno de España ya tenía declarado Crecente como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, lo que se conoce popularmente como zona catastrófica, e inició los trámites para la concesión de una subvención, prefirmada, a expensas de que el Concello presentase la documentación con el proyecto necesario».

«Estamos hablando de ayudas por los incendios de 2024, que aunque fuesen menos intensos que los de este mismo verano, también produjeron importantes daños como estes de Crecente», explicaba el subdelegado del Gobierno, que añadía que «queda claro así que el Gobierno de España, tanto cuando hay ruido político cómo cuando no trabaja con seriedad y objetividad». A mayores, Losada concluye que «tras los incendios de este verano, toca ponerse a trabajar».

Según informó el propio subdelegado del Gobierno, ya están aprobadas las declaraciones de zonas afectadas en los municipios por los que pasó el fuego este verano, que son Salvaterra, Arbo, A Cañiza, As Neves, Salceda de Caselas, Dozón, Agolada, Vilaboa y Oia.

Al tiempo, desde la Subdelegación del Gobierno aseguran que «no demorará mucho la aprobación de las subvenciones tanto para las personas, empresas como las administraciones afectadas». Según Losada «el Gobierno de España, como se ve en el caso de Crecente, cumplió con los incendios de 2024 en pocos meses y cumplirá también con los de 2025, y publica en el BOE ayudas cantantes y sonantes en lugar de hacer propaganda».

El incendio que tuvo lugar a principios del mes de septiembre de 2024 obligó a desalojar a una veintena de vecinos de los núcl os de Os Reinaldos y San Colmede, donde la Xunta de Galicia vió necesario activar la Situación 2.