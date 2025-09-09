Baiona tendrá un curso de defensa para mujeres
El Concello de Baiona abre el plazo para inscribirse en un curso de defensa personal para mujeres. Será el día 17 de mañana y de tarde. Para anotarse se puede usar el correo electrónico cim@baiona.gal enviando el nombre y apellidos, teléfono de contacto y copia de DNI. El eléfono 986357554 está disponible para más información.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
- Una ciudad de recuerdos
- Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo