Baiona tendrá un curso de defensa para mujeres

El Concello de Baiona abre el plazo para inscribirse en un curso de defensa personal para mujeres. Será el día 17 de mañana y de tarde. Para anotarse se puede usar el correo electrónico cim@baiona.gal enviando el nombre y apellidos, teléfono de contacto y copia de DNI. El eléfono 986357554 está disponible para más información.

