Las Anpas de Redondela denuncian el recorte en el profesorado de apoyo

La Federación de Anpas de Redondela denuncia que, a pesar de las reclamaciones realizadas el pasado mes de julio ante la Consellería de Educación, la situación en los centros educativos del municipio no mejora. «Pola contra, seguen a producirse recortes e unha evidente falta de recursos que afecta directamente á atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) e necesidades educativas especiais (NEE), vulnerando os seus dereitos e comprometendo o futuro educativo», afirman.

Los recortes afectan a varios colegios de Redondela y de Pazos de Borbén, pero consideran «especialmente preocupantes» los casos del CEIP Igrexa de Chapela, el CEIP Outeiro das penas y el CPI Curros Enriquez de Pazos.

En el caso del centro chapelano denuncian que se está viviendo «unha grave situación polo alta relación alumnado con NEAE e NEE que precisa de atención específica e especial». En este sentido explican que actualmente un porcentaje elevado del alumnado requiere una atención altamente especializada y constante. Ante esta situación califican de «inadmisible e inexplicable» que se reduzca el número de especialistas, pasando de 3 maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y 1 profesor de Audición y Lenguaje (AL) a 2,5 PT y un 0,5 AL. «Parece que se está a xogar co benestar do alumnado ao recortar sin ter en conta as necesidades reais do centro. A situación xa era complicada o ano pasado, pero cos recortes se deixará sen atención directa á a unha gran parte do alumnado, comprometendo gravemente o seu desenvolvemento académico e persoal», indica el presidente de la Federación de Anpas, Jose Manuel Lago.

El centro cuenta con 9 unidades ordinarias y un aula específica, lo que supondrá una presión significativa a nivel organizativo y de recursos humanos. La comunidad educativa advierte que, de no subsanar la situación, «producirase un retroceso en materia de equidade e inclusión».

Otro de los casos de incumplimiento de los acuerdos sobre los ratios es el CEIP Outeiro das Penas de Cesantes, donde se propone la supresión de una de sus dos unidades de 5º de Primaria, a pesar de contar con un elevado porcentaje de alumnado con NEAE. «A supresión dunha das unidades incrementará as ratios, reducirá a atención individualizada e comprometerá a calidade do ensino, mentres que o recorte do profesorado de apoio, esencial para atender ao alumnado con maiores dificultades, deixará sen a atención especializada que precisan moitos nenos e nenas, aumentando o risco de fracaso escolar e exclusión educativa», subraya Lago. Esta decisión también sobrecargará al equipo docente y dificultará el funcionamiento ordinario do centro, mientras las familias y el profesorado, que alertaron reiteradamente sobre la gravedad de la situación, «non foron atendidos, poñendo en evidencia a falta de compromiso da administración coa equidade e a inclusión educativa, e facendo imprescindible que se subsanen estas carencias para garantir un ensino público de calidade», afirma.

El elevado número de alumnado con necesidades específicas en el CEIP Outeiro das Penas hace que se superen los ratios acordados, «incumprindo a Consellería de Educación os compromisos de reducción de ratios nas aulas. Esta situación evidencia unha falta de empatía e de implicación na atención ás necesidades reais do alumnado, aumentando a sobrecarga do profesorado e comprometendo o dereito de todos os nenos a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade», expone el responsable de la Federación de Anpas.

Colegio de Pazos

Por otra parte, en el caso del CPI Curros Enriquez de Pazos los problemas y recortes se centran en la falta de cuidadora y de profesor de Audición y Lenguaje (AL) a tiempo completo y la reducción de profesorado de apoyo. «Estes recortes contradín a situación de incremento de nenos con necesidades específicas e especiales», señala.

Desde la Federación advierten de que estas decisiones administrativas contradicen los compromisos adquiridos por la Xunta en materia de inclusión, reducción de ratios y aumento de recursos para atender al alumnado con necesidades educativas. Además, denuncian que se está haciendo «unha interpretación interesada e restritiva da normativa sobre o cómputo ponderado do alumnado con necesidades especiais e específicas de apoio educativo, en detrimento do benestar e dos dereitos dos nenos aos que se lles debe garantir unha atención adecuada».

También recuerdan que, ya en el curso pasado, se redujo el horario lectivo del profesorado de 25 a 23 horas semanales y produjo una disminución drástica de la disponibilidad horaria de los equipos docentes. «Esta medida non veu acompañada do necesario incremento de persoal, polo que na práctica os centros perderon entre 2 e 4 profesores, dependendo do número total de profesorado. Isto repercute directamente na calidade e compromete o funcionamento dos centros», concluye Lago.