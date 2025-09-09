Más de 20 comercios de Porriño salen a la calle este fin de semana con descuentos

La zona peatonal de Porriño acogerá este viernes 12 y el sábado 13 la trigésimo segunda edición de la feria de oportunidades Merca na Rúa. Durante dos días, las tiendas y comercios del municipio se ubicarán a pie de calle ofreciendo descuentos en sus productos.

La feria de oportunidades está organizada por ACIPOR, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Porriño. En total, veintiún establecimientos comerciales instalarán un puesto el viernes y el sábado ofreciendo productos co descuentos que parten del 50%. La muestra abrirá en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas.

Entre los diferentes expositores habrá comercios del sector textil, calzado, complementos, deporte e incluso viajes. Además, durante los dos días de celebración se llevarán a cabo diferentes actividades lúdicas gratuitas para todos los públicos, destacando como novedad en esta edición un taller creativo de moda.

De este modo, habrá hinchables para los más pequeños tanto el viernes por la tarde como el sábado durante toda la jornada; también para el público infantil se desarrollarán talleres ambos días, de 18.00 a 20.00 horas. Para el público adulto está pensado el espectáculo de humor que se llevará a cabo el viernes a las 20.00 horas y el taller creativo «Combina e apoia o local» el sábado a las 18 horas.

En palabras del alcalde, Alejandro Lorenzo, «la feria Merca na Rúa es mucho más que una cita comercial; es un acto de celebración de nuestro comercio local, del esfuerzo diario de nuestros establecimientos y de la vitalidad de las calles de Porriño».

Por su parte, Juana Pérez, presidenta de ACIPOR asegura que «Merca na Rúa nació como una propuesta práctica para que los comercios locales puedan dar salida a su stock de temporada, tanto de invierno como de verano. Por eso celebramos la feria dos veces al año, adaptándonos al ritmo real del comercio de proximidad».