«Fartura» de callos en Salceda

Unas veinte mil raciones de callos se prepararon ayer en la plaza de Salceda de Caselas para celebrar la trigésimo primera edición de la «Festa dos callos», una de las fiestas gastronómicas más importantes del sur de Galicia.

Fueron miles las personas las que se acercaron a la villa para degustar las raciones de callos con vino Sousón de la bodega Señorío de Rubiós, aunque muchos de los asistentes acudieron provistos de tarteras para recoger raciones y degustarlas en sus casas.

Cientos de personas llenaron la carpa de la fiesta. | Anxo Gutiérrez

«La fiesta de los callos es nuestra última fiesta del verano», apuntaba José, acompañando a un grupo de amigos y amigas. «Cada año vinimos y estamos aquí todo el día». Ambiente agradable, música de charanga, cocina tradicional y un buen vino, la receta perfecta para un domingo. Además con la climatología propia del plato, algo de lluvia a primera hora y cielo con nubes y claros después.

María llegó de Vigo. «Siempre escuché hablar de esta fiesta, pero nunca había venido, lo estoy pasando muy bien y los callos están buenísimos», aseguró a FARO.

Para hacer posible esa «fartura» de callos, Begoña Alonso, la cocinera desplazada para el evento por la firma colaboradora Coren, echó a las pailas 1.600 kilos de vientre de vacuno, 1.200 kilos de pata de vacuno, 2.300 kilos de garbanzos, 450 kilos de lacón curado, 325 kilos de chorizo y 325 kilos de sofrito.

El pregón de este año corrió a cargo del actor David Amor, que recordó su niñez en A Picoña, una de las parroquias de Salceda, y contó numerosas anécdotas de su localidad. También hizo referencia a numerosas fiestas gastronómicas de Galicia y aseguró que la de los callos de Salceda tenía razón de ser, ya que era un plato típico de la villa.

Entre las autoridades de este año, estaba el director de Turismo de Galicia Xosé Manuel Merelles, que aprovechó su visita para destacar la capacidad que tienen las fiestas gastronómicas a la hora de diversificar la oferta turística de Galicia. También estuvo el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo; el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso; la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, y representantes de otros municipios. Además de la alcaldesa, Loli Castiñeira, estuvieron en la fiesta concejales de todos los partidos políticos del municipio (PP,BNG, PSOE y MS) y representantes de numerosos colectivos y asociaciones locales.