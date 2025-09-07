Una veintena de pilotos estarán en el Dirt-Track Xacob Agra
Porriño
Una veintena de pilotos de España y Portugal participarán hoy en el XX Dirt- Track Xacob Agra que se celebrará en el velódromo municipal de Porriño a partir de las 18.00 horas. Durante la presentación de la prueba, el alcalde Alejandro Lorenzo destacó la importancia de este evento para el municipio enmarcado en las Festas doCristo 2025, «siendo un referente que cada año reúne a vecinos, aficionados y visitantes alrededor de una pasión compartida por las dos ruedas». «Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando este tipo de iniciativas que dinamizan la vida social y deportiva de nuestra villa», dijo.
