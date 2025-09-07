Saleta Castro, madrina de la 15K del Atlántico

La triatleta internacional, Saleta Castro será la madrina de la prueba deportiva 15K del Atlántico Banco Mediolanum. El evento tendrá lugar el 28 de septiembre y la salida se realizará desde el Concello de Oia siendo la llegada al Concello da A Guarda. La recaudación íntegra será destinada a la investigación contra el cáncer de páncreas. Esta prueba ha adquirido gran popularidad.