Saleta Castro, madrina de la 15K del Atlántico
D.P.
A Guarda
La triatleta internacional, Saleta Castro será la madrina de la prueba deportiva 15K del Atlántico Banco Mediolanum. El evento tendrá lugar el 28 de septiembre y la salida se realizará desde el Concello de Oia siendo la llegada al Concello da A Guarda. La recaudación íntegra será destinada a la investigación contra el cáncer de páncreas. Esta prueba ha adquirido gran popularidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre