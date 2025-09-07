Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Saleta Castro, madrina de la 15K del Atlántico

D.P.

A Guarda

La triatleta internacional, Saleta Castro será la madrina de la prueba deportiva 15K del Atlántico Banco Mediolanum. El evento tendrá lugar el 28 de septiembre y la salida se realizará desde el Concello de Oia siendo la llegada al Concello da A Guarda. La recaudación íntegra será destinada a la investigación contra el cáncer de páncreas. Esta prueba ha adquirido gran popularidad.

