La reconversión de la histórica Regojo finaliza más de dos décadas después

Redondela fue hace décadas uno de los bastiones de la industria textil en España. La factoría de Regojo, fundada en 1928, gozó de popularidad sobre todo por las camisas Dalí (tras el acuerdo alcanzado por Pedro Regojo con el afamado artista) y fue capital en el desarrollo de la Villa de los Viaductos, ofreciendo 1.200 empleos para vestir a militares al principio y al conjunto de la sociedad más tarde. Las dificultades en el sector llevaron al declive de la empresa, que se fue apagando y dejando a la localidad sin su pulmón económico hasta su desaparición, ya renombrada como Telanosa. Su caída dejó, con el paso del tiempo, una enorme planta vacía y sin producción que poco a poco se vio rodeada por el desarrollo urbanístico. La demolición completa de la fábrica, culminada hace más de dos décadas, dejó paso a una transformación que se completa ahora con el último edificio residencial, cuya entrega se prevé para las próximas semanas.

Fotografía histórica de la factoría. | FdV

El gran espacio que en su día ocupó Regojo-Telanosa es hoy muy diferente al que había a principios de este siglo. Los tres bloques construidos en la calle 8 de Marzo, en la zona del Salgueiral, forman una gran plaza en la que se levanta como eje central la chimenea de ladrillo de la histórica factoría, el único vestigio que se conservó tras la demolición realizada por la empresa Sánchez Álvarez. Según recogen las crónicas de FARO de 2003, se llegaron a retirar más de 14.000 toneladas de escombros.

La gran explanada que quedó en su lugar tras los trabajos fue objeto de deseo y, en pleno bum del ladrillo, la construcción de edificios de viviendas no tardó en comenzar. Se proyectó una manzana entera, para formar la plaza hoy existente, con cuatro bloques en forma de «L». Sin embargo, la crisis financiera de 2008 estalló y solo se llegaron a completar dos de los edificios, que pasaron a manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) antes de su entrega.

Con la recuperación económica, los pisos y locales comerciales salieron a la venta, agotándose en poco tiempo. Fue en 2017, momento en el que también se decidió ubicar allí la oficina de Servizos Sociais de Redondela. Aunque se habilitaron parques y jardines, incluyendo una zona verde que recuerda la actividad de la camisería, los huecos que deberían ocupar los otros dos bloques quedaron vallados y sin actividad.

La zona tras la demolición. | Jesús de Arcos

La calle se mantuvo así durante más de una década hasta que la promotora Kabak Inversiones S.L. (de la pesquera viguesa Interatlantic) y la constructora Desarrolla S.L. apostaran por completar la manzana con un único edificio, unificando los dos bloques proyectados en su momento. Con forma de «U» y con la serpenteante calle pasando por debajo de una de sus secciones, la promoción mantiene el estilo de las otras dos edificaciones, dividiéndose en 59 viviendas, garajes y bajos comerciales que se vendieron muy rápido ante la falta de oferta en Redondela.

Con la entrega de este último edificio, la urbanización de Regojo quedará finiquitada, flanqueada al oeste por la carretera N-550, al norte por fincas privadas, al sur por un parque canino y al este por el cruce con la rúa Salgueiral. Un presente que pocos imaginaban ver completado hace no tanto y que pone punto y final a lo que fue el gran motor económico de la localidad.