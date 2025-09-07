Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP critica la «desidia» del gobierno de Tomiño con la escuela infantil de Goián

Detalle de una de las vallas rotas de la escuela infantil. | D.P.

D. P.

Tomiño

El grupo municipal del PP de Tomiño criticó la falta de ejecución de obras de mantenimiento y conservación por parte del Ayuntamiento en la escuela infantil de Goián durante los meses de verano y lamenta que esta situación pueda generar riesgos entre los niños principalmente en el patio, «que se encuentra en muy malas condiciones», según dijeron. Los populares añaden que existe « desidia y pasotismo» por parte del gobierno del BNG a la hora de acometer una competencia municipal, ya que, aunque la escuela pertenece a la red autonómica de A Galiña Azul, «las tareas de mantenimiento le corresponde a los Ayuntamientos, tal y como se acordó en el seno de la Fegamp y como confirmó reiteradamente la Justicia», afirman en una nota de prensa.

