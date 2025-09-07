El PP critica la «desidia» del gobierno de Tomiño con la escuela infantil de Goián

El grupo municipal del PP de Tomiño criticó la falta de ejecución de obras de mantenimiento y conservación por parte del Ayuntamiento en la escuela infantil de Goián durante los meses de verano y lamenta que esta situación pueda generar riesgos entre los niños principalmente en el patio, «que se encuentra en muy malas condiciones», según dijeron. Los populares añaden que existe « desidia y pasotismo» por parte del gobierno del BNG a la hora de acometer una competencia municipal, ya que, aunque la escuela pertenece a la red autonómica de A Galiña Azul, «las tareas de mantenimiento le corresponde a los Ayuntamientos, tal y como se acordó en el seno de la Fegamp y como confirmó reiteradamente la Justicia», afirman en una nota de prensa.