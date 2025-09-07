Ponteareas siempre vuelve al pasado
Por unas horas la localidad de Ponteareas volvió al pasado. Lo hizo como cada año el primer sábado de septiembre. Las plazas y las calles se engalanaron para regresar cien años atrás, cuando la villa era una pujante localidad de la comarca y su feria, un recurso para el movimiento económico.
La Feira dos Remedios volvió a transformar ayer las calles de la villa del Corpus en la Ponteareas de finales del siglo XIX. Hasta el lugar se acercaron cientos de vecinos y visitantes que convirtieron el municipio en un hervidero de gente, tradición y música.
La fiesta se inauguró previamente el viernes, con el pregón a cargo del actor y humorista gallego Marcos Pereiro, que hizo reír a los asistentes con sus anécdotas.
En torno a las 10.30 horas de ayer comenzaba la gran inauguración oficial de la XVII Feira dos Remedios con un desfile animado que hizo aplaudir a todos los presentes.
Desde primera hora de la mañana, las plazas y calles de Ponteareas comenzaron a llenarse de personas que se acercaban a curiosear los puestos de artesanía y las diferentes demostraciones de oficios de la época.
Desde las 11.00 horas los asistentes pudieron disfrutar en las calles del centro urbano del XXXVIII Festival Folclórico, el mercado de oficios tradicionales y artesanía (este año con 80 puestos), los juegos populares y las atracciones, así como de la feria de ganado. Las animaciones teatrales de calle y el espectáculo de circo de época fueron también grandes protagonistas durante las horas previas a la comida, transportando a los espectadores al ocio y entretenimiento de 1900.
Durante el mediodía, además de los puestos gastronómicos de la feria, en el Parque da Feira Vella tenía lugar la comida popular donde casi 200 comensales, ataviados con vestimenta de la época, disfrutaron de una jornada de convivencia y gastronomía al igual que se hacía antaño.
La tarde continuó con los juegos populares y tradicionales y ya por la noche, el espectáculo de fuerza ígnea, un espectáculo visual de fuego .
A los actos de ayer acudió también el conselleiro de Cultura, José López Campos, que visitó los puestos acompañado de la alcaldesa, Nava Castro, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y otras personas.
La fiesta continúa hoy
La Feira dos Remedios finalizó ayer, pero la programación de las Fiestas de Septiembre en Ponteareas continúa hoy a las 13.00 horas con la actuación de la Charanga Noroeste en el Torreiro de Nogueira. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el teatro musical «Laia, aprendiz de maga» en la Casa Consistorial, y por la noche nueva verbena.
El día histórico de la feria es lunes, 8 de septiembre. Ponteareas celebra esta jornada la Fería Anual de Os Remedios y por la tarde los actos religiosos de esta festividad.
