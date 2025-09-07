La oposición de Redondela rechaza la cuenta general de 2024

La debilidad del gobierno en minoría de Redondela volvió a quedar en evidencia en el último pleno, en el que los grupos de la oposición, PP y BNG, votaron en contra de la cuenta general de 2024. Este documento "técnico, obxectivo e contable", según explica la alcaldesa, Digna Rivas, refleja "a boa situación económica d cunhas contas saneadas e equilibradas".

La regidora agradeció el trabajo de los técnicos municipales "polo seu esforzo, rigorosidade e compromiso co servizo público" y criticó la "actitude obstrucionista" de la oposición por votar en contra de la cuenta general en el pleno "malia que as contas do Concello están saneadas e todos os informes técnicos son favorables".

La responsable municipal señala que el informe acredita que Redondela "cumpre coas regras fiscais no exercicio económico 2024, tanto en estabilidade orzamentaria como na regra de gasto". En este sentido, explica que la regla de gasto de 2024 arroja un saldo positivo superior a 2,6 millones de euros, el remanente líquido de tesorería supera los 4 millones y cuenta con un superávit de 1,7 millones "o que reflicte unha situación de solvencia, liquidez e boa saúde financeira".

Rivas indica que "desde o equipo de goberno seguimos traballando para poder contar cunhas arcas públicas saneadas, que permitan mellorar os servizos que se prestan aos redondeláns". La alcaldesa recuerda que, cuando un Concello cierra las cuentas con superávit y con liquidez suficiente, "isto significa que non se gasta por riba das posibilidades, cumprimos cos principios de estabilidade financeira e garantimos que os servizos públicos se manteñen e se financian sen riscos".

Rivas subraya que todos los parámetros económicos son positivos. "O período medio de pago a provedores rebaixouse a 25 días, o que acredita a solvencia do Concello, que cumpre o seu obxectivo de pagar en tempo e forma a todas as empresas que traballan coa entidade local", concluye.