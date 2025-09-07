Mos prevé reabrir su piscina municipal el próximo día 16

El Complejo Deportivo Óscar Pereiro de Mos se encuentra en proceso de remodelación con el objetivo de ofrecer a vecinos y vecinas «unas infraestructuras más cómodas, modernas y seguras», tal y como aseguran desde el gobierno local.

En las instalaciones deportivas se están realizando obras de mejora tanto en el pabellón polideportivo como en la piscina municipal cubierta con un presupuesto de casi 170.000 euros financiado a través del II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

En concreto, en la piscina cubierta se llevó a cabo la renovación integral de la cubierta del inmueble, substituyendo paneles y anclajes deteriorados para evitar filtraciones de agua. Además, también se realizaron trabajos de sellado y acondicionamiento en los vestuarios anexos.

Por su parte, en el pabellón polideportivo se acometió la reforma integral de la pista deportiva, que incluyó el pulido y repintado de la superficie, mejorando así su seguridad, estética y funcionalidad.

También se llevaron a cabo actuaciones de renovación de los pavimentos de tránsito, en los bancos y en las escaleras de acceso, además de la mejora del gimnasio municipal, dotándolo de condiciones más adecuadas para el entrenamiento de los usuarios.

Tal y como aseguraron desde el gobierno local, la previsión es que «la piscina municipal cubierta esté operativa el 16 de septiembre» coincidiendo con el inicio de la temporada deportiva.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó que «este proyecto responde al compromiso del gobierno local con la mejora continua de las infraestructuras deportivas de Mos, que son referencia para cientos de usuarios y familias», y añade «en concreto, estas son empleadas a diario por más de 400 personas».

Las obras del Complejo Deportivo Óscar Pereiro fueron visitadas durante la mañana de ayer por la alcaldesa mosense y la concejala de Deportes, Felisa Rodríguez, con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos.