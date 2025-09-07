Curso de productos de limpieza ecológicos en A Guarda

El Concello de A Guarda ofrece un curso para aprender a elaborar productos de limpieza ecológicos dentro del V Ciclo Medioambiental «Sostendo o Futuro». La masterclass tendrá lugar el 20 de septiembre en el Centro Cultural de 10.30 a 12.30 horas. Es necesario inscribirse previamente en el correo electrónico medioambiente@aguarda.es.

El Concello recomienda al vecindario acudir a este curso que dará conocimientos a las personas asistentes para poner un grano de arena en la preservación del medio.