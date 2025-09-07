Curso de productos de limpieza ecológicos en A Guarda
D.P.
A Guarda
El Concello de A Guarda ofrece un curso para aprender a elaborar productos de limpieza ecológicos dentro del V Ciclo Medioambiental «Sostendo o Futuro». La masterclass tendrá lugar el 20 de septiembre en el Centro Cultural de 10.30 a 12.30 horas. Es necesario inscribirse previamente en el correo electrónico medioambiente@aguarda.es.
El Concello recomienda al vecindario acudir a este curso que dará conocimientos a las personas asistentes para poner un grano de arena en la preservación del medio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre