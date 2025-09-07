El Concello de Tomiño homenajea a un vecino «por una vida de compromiso»

El Concello de Tomiño rendirá homenaje en el acto cívico de las Fiestas del Alivio 2025 a Manuel Álvarez Álvarez en honor a «toda una vida de compromiso y trabajo por el bien común» tal y como lo anuncian desde el gobierno local.

El homenaje tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas en la Praza do Seixo de Tomiño, dentro del acto cívico de la festividad que contará con el tradicional concierto de la Agrupación Musical de Goián, quienes serán los encargados de «poner el broche de oro a unas Fiestas del Alivio vivas y participativas».

Manolo, nombre por el que lo conocen familiares, amigos y vecinos, nació en San Benito en 1954, y desde el Concello de Tomiño lo describen como «un ejemplo de constancia, humildad y compromiso comunitario». Al tiempo aseguran que siempre fue «un trabajador incansable en la construcción, y con una vida ligada al bien común».

Álvarez estuvo siempre ligado a la vida comunitaria. Fue un hombre comprometido con la participación social: desde su implicación en diferentes comisiones de fiestas, hasta llegar a las de la Virgen del Alivio.

Del mismo modo, estuvo muchos años al frente de la traída de aguas Tomiño-Forcadela. Tal y como lo reconocen «Manolo siempre apostó por la modernización para mejorar los servicios y lo ofrecido a los vecinos y vecinas. Siempre tuvo una dedicación altruista».

Ejemplo de generosidad

Por su parte, la alcaldesa de Tomiño, Sandra Gonzalez, asegura que «homenajear a Manolo es homenajear a todas las personas que trabajan en silencio por el bienestar de la comunidad. Su vida es un ejemplo de generosidad, esfuerzo y compromiso y representa los valores que queremos poner en valor en las Fiestas del Alivio: identidad, convivencia y orgullo compartido».

La regidora destacó también la importancia de reconocer públicamente la labor vecinal, ya que «personas como Manolo hacen posible que Tomiño sea lo que es hoy: un municipio vivo, unido y solidario. Su trabajo recuerda que lo común es responsabilidad de todas y todos y que la mejor herencia que podemos dejar es el ejemplo».

Desde mañana, lunes 8 de septiembre, la semana en Tomiño estará completa de actividades culturales gratuitas con motivo de las Fiestas del Alivio 2025.

Además, las fiestas serán el fin de semana con numerosas actividades festivas.