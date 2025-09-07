La banda de Rubiós y A Lira de Ribadavia, juntas en un encuentro

La parroquia de Rubiós, en As Neves, celebra hoy la XV Convención de Bandas de Música BMPR 2025.La jornada tendrá lugar en el Torreiro de Rubiós y los instrumentos comenzarán a sonar a las 17.30 horas.

Además de la propia Banda Musica Popular de Rubiós, refundanda en los años ochenta del siglo pasado, organizadora del evento, actuará también la Banda de Música A Lira de Ribadavia, que está considerada como la banda más antigua de Galicia.

La convención, según aseguran desde el gobierno local de As Neves, «promete ser una jornada para disfrutar de la tradición musical, del talento y de la unión entre bandas».