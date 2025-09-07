Arqueología, vistas a la ría y naturaleza en 3 kilómetros de paseo en Gondomar

Cumplieron cuarenta años de trayectoria en 2024 y celebran estos días el trigésimo aniversario de su Casa Veciñal con orgullo «e sen respaldo institucional ningún», según aseguran los integrantes de la comunidad de montes de Couso, en el municipio de Gondomar, que no se cansan de sacar adelante nuevos proyectos pensados para prevenir los temidos incendios forestales y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la parroquia, y de la ciudadanía en general. Por ello lograron el reconocimiento de la ONU en 2019 como ejemplo mundial de gestión comunitaria. La última de sus iniciativas cumple con ambas premisas. Aunque esta vez no se centra en erradicar el eucalipto —una de las señas de identidad del colectivo— sí contribuye a la lucha contra el fuego por medio de la sensibilización acerca de la riqueza patrimonial y natural del espacio, de la puesta en valor del territorio y de la presencia de personas en el monte a modo disuasorio. Se trata de la señalización de una ruta arqueológica que permitirá a lugareños y visitantes gozar y conocer el legado rupestre de sus antepasados milenarios.

Se sitúa en la zona de Os Remedios y contiene petroglifos como el de Sobral, una roca que muestra grabados de motivos abstractos y zoomorfos. Veinte minutos a pie monte arriba llevan hasta el castro de O Facho, un yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro, con más de 2.000 años de antigüedad. Más adelante se encuentran las mámoas de Outeiro de Pipa, ya en el límite con la parroquia de Malvas, en el vecino concello de Tui, un campo de enterramientos de entre 4.000 y 6.000 años de historia. Son elementos «que amosan a importancia histórica deste espazo e a pegada das diferentes culturas que o habitaron ao longo dos séculos», explica Xosé Antón Araúxo, presidente de la comunidad de montes de Couso.

Para completar la experiencia, los comuneros han instalado un observatorio de aves en torno al mirador de O Viso, aprovechando unha antigua caseta de vigilancia forestal. Un balcón a la ría de Vigo y a todo el Val Miñor en el que podrán identificarse hasta 17 especies gracias al panel elaborado con el apoyo de la Sociedad Española de Ornitología. La idea «favorece a educación ambiental e o turismo sostible», destaca Araúxo.

Uno de los letreros del sendero de Couso. / PEDRO MINA

La ruta arqueológica y natural lleva años presente en la app de senderismo Wikiloc, pero ahora la comunidad ha decidido señalizarla físicamente para llegar a más público. Continúa así con su «aposta pola conservación e divulgación do patrimonio», añade el presidente, al mismo tiempo que promueve un modelo de gestión sostenible que combina la protección de los valores naturales y el desarrollo local. «Queremos que os montes de Couso sexan un espazo vivo, aberto e compartido, no que se recoñeza a nosa historia e se respecte a nosa natureza. A ruta arqueolóxica e o observatorio de aves son pasos para abrir as portas do noso monte á veciñanza e a todas aquelas persoas que nos visiten».

Concierto en el «torreiro»

La entidad cierra mañana domingo 7 de septiembre, por otro lado, los actos de conmemoración del 30 aniversario de la construcción de la Casa Veciñal de Couso con un concierto de la banda de la Agrupación Musical de Vincios en el «torreiro» de la iglesia de San Cristovo a partir de las 11.00.