Más de 120 participantes de marcha nórdica en Salvaterra

Salvaterra de Miño acoge hoy la celebración del Campeonato de Marcha Nórdica Xunta de Galicia 2025 y el II Campeonato Abierto de Marcha Nórdica. Las pruebas tendrán un recorrido de 13,2 y 6,6 kilómetros, respectivamente. Ambas competiciones se celebrarán al mismo tiempo y en ella participarán más de 120 personas.