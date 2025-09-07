Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 120 participantes de marcha nórdica en Salvaterra

D. P.

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño acoge hoy la celebración del Campeonato de Marcha Nórdica Xunta de Galicia 2025 y el II Campeonato Abierto de Marcha Nórdica. Las pruebas tendrán un recorrido de 13,2 y 6,6 kilómetros, respectivamente. Ambas competiciones se celebrarán al mismo tiempo y en ella participarán más de 120 personas.

