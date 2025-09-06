Vivenda presta a Mos 1,2 millones para terrenos en los que construir viviendas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, firmó ayer en San Caetano con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo Gómez, la concesión de un préstamo sin intereses, a devolver en 8 años, de 1,2 millones de euros en el marco nuevo Fondo de Cooperación para la construcción de vivienda protegida de la Xunta. En el acto de firma también estuvo el secretario xeral de Vivenda y Urbanismo, Heriberto García Porto.

En concreto, con este crédito concedido por la Xunta, el Ayuntamiento tiene como objetivo la adquisición de once parcelas en la zona de Tameiga–San Eleuterio, que suman una extensión de 13.905 metros cuadrados, con la finalidad de construir 79 nuevos hogares protegidos.