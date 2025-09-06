La remodelación de una calle en Panxón obliga a reordenar el tráfico

El Concello de Nigrán emprende las obras en la rúa Mariñeiro, que consolidarán la humanización de todo el núcleo histórico de Panxón, el lunes. Los trabajos para completar la remodelación del único tramo que restaba (desde el Templo Votivo del Mar al Puerto Pesquero) fueron adjudicadas en abril a Construcciones Castro Figueiro con un importe de 462.989 euros a cargo del Plan + Provincia 2024 de Diputación de Pontevedra, sin embargo, el Ayuntamiento decidió aplazarlas hasta pasada la temporada estival para no perjudicar al vecindario, turismo y negocios en una época de afluencia masiva.

El tramo de 150 metros de rúa Mariñeiro, desde Espinosa a la entrada de puerto, permanecerá cerrada durante las obras. Los vehículos que procedan de Patos circularán por el paseo marítimo hasta enlazar con la calle Ciudad de Vigo.

El alcalde de Nigrán se reunió con los comerciantes de calle a remodelar y representantes de la empresa que realizará las obras para explicarle como se prevé que transcurran las mismas y pidió un poco de paciencia «pues van a ser dos meses complicados pero el resultado final va a ser lo que durante mucho tiempo vienen pidiendo vecinos, comerciantes y Asociación de Vecinos Monteferro», señaló el regidor, Juan González.

«El núcleo histórico de Panxón estará completamente remodelado conforme al propio valor paisajístico de la zona. Además, cualquier peatón podrá ir desde el núcleo de Nigrán, en Otero Pedrayo, hasta la playa por aceras accesibles, porque ese era el único tramo donde no se había intervenido», explica el regidor, haciendo referencia a esta nueva humanización o la ya realizada anteriormente en el propio paseo marítimo o en la paralela rúa Gaivota.

Así, la transformación visualmente más notable será la ampliación de las aceras, actualmente en mal estado y sin cumplir las mínimas medidas de accesibilidad. Además, al tratarse del recorrido que confluye con el núcleo histórico de Panxón, estas se realizarán en granito y no en hormigón pulido como se hizo en el primer tramo de la calle en el año 2018 (desde el Templo Votivo hasta la carretera por la Vía, por importe de 280.000 euros). Igualmente, estará dotará de iluminación led con farolas con un fuste especial con un detalle embellecedor donde se puede leer el nombre de la calle. Los pasos de cebra también recibirán una iluminación extra y se instalarán en el entorno bancos de piedra y nuevas papeleras. «El objetivo es reforzar la seguridad vial atendiendo la que estamos en un entorno de especial valor paisajístico, por lo que la humanización será acorde la estos valores y siguiendo la astilla del primero tramo», insiste González.