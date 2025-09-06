Redondela bate récords con más de 133.000 peregrinos en ocho meses

Las cifras de peregrinos que llegan a Redondela por el Camino Portugués, tanto el central como el de la costa, no paran de batir récords. Según la estadística oficial de la Oficina do Peregrino de Santiago desde el inicio del año pasaron 133.000 peregrinos por la villa de los viaductos. Aunque el Camino Portugués Central lidera la lista con 72.000 personas —un 4% más que el año pasado—, la ruta por la costa crece a un mayor ritmo con 61.000 peregrinos, un 18% más que en 2024, por lo que el próximo año será la más numerosa.

El perfil de los peregrinos que pararon en la Oficina de Turismo de Redondela varía en función de la época del año. Si bien en los meses de abril, mayo y junio son mayoría los estranjeros, en julio y agosto los visitantes de origen español son mayoría. El tirón a nivel internacional de la ruta jacobea se deja notar en las cifras que registradas en la oficina municipal, donde atendieron a peregrinos de más de 40 nacionalidades diferentes. La mayoría proceden de Portugal y Alemania, pero llegan caminantes de todos los puntos del mundo: desde Japón hasta EE UU, pasando por Sudáfrica, Taiwan, Rusia, Australia y México. En el caso de los españoles, los más numerosos son los madrileños, andaluces y valencianos, aunque también es numerosa la cifra de peregrinos que llegan desde Cataluña y País Vasco.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destaca que «o feito de que en Redondela conflúan o Camiño Portugués central e o da costa, que é o que máis medra de todos os itinerarios, fan desta vila o punto de encontro de centos de peregrinos cada día».

Promoción municipal

La oficina de Turismo atiende a una media de 2.871 visitantes al mes, 200 más que el año pasado. Desde que abrió sus puertas en abril y hasta final de agosto pasaron por las instalaciones de la rúa Isidoro Queimaliños un total de 14.358 personas, de las que más de 13.000 eran peregrinos.

Este servicio municipal ofrece a los interesados información turística y cultural de Redondela, datos de los alojamientos y servicios de restauración. También se entregan de forma gratuita mapas y folletos turísticos, la agenda de eventos e información sobre las rutas guiadas por el municipio, que son gratis. El programa de Roteiros Ambientais e Culturais ofrece también recorridos por las diferentes parroquias para dar a conocer el patrimonio del municipio.