El programa «Aquí faltan páxinas» rinde homenaje en Redondela a las alfombristas del Corpus

La tercera edición del programa «Aquí faltan páxinas», una iniciativa de la Diputación para rescatar historias de mujeres anónimas, se celebró en el Pazo de Santa Teresa de Redondela centrado en las protagonistas de la confección de alfombras florales del Corpus, una manifestación cultural secular y propia de muchos municipios que permanece viva gracias al papel esencial de las mujeres. El acto rindió homenaje a las alfombristas María Carrera Otero, de Ponteareas, Susana Ricón y Mayka Cabaleiro, de Redondela, Loli do Campo, de Bueu, y Tere Pereira, de Gondomar.