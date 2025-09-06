El programa «Aquí faltan páxinas» rinde homenaje en Redondela a las alfombristas del Corpus
A.P.
Redondela
La tercera edición del programa «Aquí faltan páxinas», una iniciativa de la Diputación para rescatar historias de mujeres anónimas, se celebró en el Pazo de Santa Teresa de Redondela centrado en las protagonistas de la confección de alfombras florales del Corpus, una manifestación cultural secular y propia de muchos municipios que permanece viva gracias al papel esencial de las mujeres. El acto rindió homenaje a las alfombristas María Carrera Otero, de Ponteareas, Susana Ricón y Mayka Cabaleiro, de Redondela, Loli do Campo, de Bueu, y Tere Pereira, de Gondomar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda