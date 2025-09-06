Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa «Aquí faltan páxinas» rinde homenaje en Redondela a las alfombristas del Corpus

Luis López y Sandra Bastos con las alfombristas.

Luis López y Sandra Bastos con las alfombristas. / FdV

A.P.

Redondela

La tercera edición del programa «Aquí faltan páxinas», una iniciativa de la Diputación para rescatar historias de mujeres anónimas, se celebró en el Pazo de Santa Teresa de Redondela centrado en las protagonistas de la confección de alfombras florales del Corpus, una manifestación cultural secular y propia de muchos municipios que permanece viva gracias al papel esencial de las mujeres. El acto rindió homenaje a las alfombristas María Carrera Otero, de Ponteareas, Susana Ricón y Mayka Cabaleiro, de Redondela, Loli do Campo, de Bueu, y Tere Pereira, de Gondomar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents