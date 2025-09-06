Negros despide el verano con hinchables y una fiesta Holi
A.P.
Redondela
La parroquia de Santo Estevo de Negros despide hoy el verano con una gran fiesta organizada por la directiva de la asociación de vecinos, con el apoyo del Concello y la Diputación. El evento comienza a las 17.00 horas y ofrecerá hinchables para los más pequeños, a las 20.00 horas una fiesta de polvos Holi. Además se podrá degustar choripán, perritos calientes y churrasco.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda