Negros despide el verano con hinchables y una fiesta Holi

La parroquia de Santo Estevo de Negros despide hoy el verano con una gran fiesta organizada por la directiva de la asociación de vecinos, con el apoyo del Concello y la Diputación. El evento comienza a las 17.00 horas y ofrecerá hinchables para los más pequeños, a las 20.00 horas una fiesta de polvos Holi. Además se podrá degustar choripán, perritos calientes y churrasco.