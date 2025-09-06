Figueiró, capital de la cultura reggae con el festival Minho Reggae Splash

El festival Minho Reggae Splash comenzó ayer en Figueiró convirtiendo esta localidad en la capital de la cultura reggae este fin de semana.

Dos días llenos de talleres, conferencias, actividades deportivas y artísticas, espectáculos, feria de artesanía y, música reggae. Para ello, según la organización, «artistas internacionales y nacionales convertirán nuevamente al Baixo Miño en el referente del reggae nacional».

El festival, que celebra su novena edición, cuenta con zona de descanso, aparcamiento y acampada. Entre las actuaciones destacan clásicos del ámbito internacional como el productor caribeño «Mad Professor», afincado en Inglaterra, la cantante Aisha, hija de jamaicanos afincados en la inglaterra, pionera en la escena soundsystem que a los 8 años debutó en el soundsystem de su padre. También el africano Alberto Mvndi, «Nanan», cantautor brasileño que combina world music con mantras, o Javier Marcos, veterano en la escena jazz o reggae.