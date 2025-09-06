Las Festas do Cristo de Porriño ofrecerán 77 actividades

Porriño celebrará sus Festas do Cristo con una programación cultural y deportiva con 77 propuestas diferentes para todos los públicos, repartidas en más de treinta días.

La festividad se extenderá hasta el próximo domingo 5 de octubre, donde la orquesta Combo Dominicano será la encargada de poner la nota final, tras la celebración de la Festa dos Callos.

El programa acoge diversos eventos deportivos como la prueba ciclista «A Nocturna» , que se celebra hoy mismo; o la III Carrera de Empresas, que tendrá lugar el 21 de septiembre.

En lo relativo a la música, harán parada en el municipio porriñés artistas como Beret, Sash!, Hard GZ o Óscar Ibáñez & Tribo. Orquestas como La Panorama, París de Noia o Tango también se encargarán de animar al público durante este mes.

A mayores, los diferentes clubs deportivos del municipio realizarán clases demostrativas y abiertas al público para dar a conocer sus deportes.

Por su parte, las jugadoras del Club Balonmano Porriño serán las encargadas de dar lectura al pregón de las fiestas.

En palabras del alcalde, Alejandro Lorenzo, «lo importante es apostar por la cultura y el deporte local».