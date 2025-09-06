El crimen que conmocionó Salvaterra

Rondaba el año 1911 cuando la pequeña villa de Salvaterra de Miño se convirtió en el escenario de un crimen que conmocionó a Galicia. Hasta ahora, enterrado y prácticamente olvidado, el investigador Antonio Lorenzo González revive esta historia con el fin de sacarla a la luz.

Con el libro «O crime de Salvaterra 1911. Á luz 114 anos despois», el investigador rescata del olvido aquel suceso y lo sitúa en su contexto histórico tras más de veinticinco años de investigación.

En él se cuenta la historia de Francisco Rodríguez «Pancho» y de su familia, quién fue fusilado en Salvaterra de Miño a manos del caciquismo, y cuyo deceso fue denominado por los propios emigrantes de Salvaterra en Buenos Aires como «la muerte del primer mártir del agrarismo».

El asesinato de «Pancho» tiene su contexto dentro del choque entre dos mundos: el de los campesinos organizados contra los foros y las injusticias del campo; y el de los caciques, que controlaban el poder económico y político local.

El autor, Antón Lorenzo. / D.P.

Por aquel entonces, según el libro, Salvaterra de Miño estaba bajo el mandato del cacique mayor Xosé Ramón Alonso, que a su vez pertenecía a la Saga Bugallal de Ponteareas.

La revolución agraria había comenzado diez años antes, en torno al 1900. «Pancho» era uno de los agricultores que decidieron luchar por sus derechos, llegando su vida al final con tan solo 27 años, tras fundar el Sindicato Agrícola de Fornelos y Lourido.

El investigador Antonio Lorenzo González relata que «la muerte en sí misma ya fue un escándalo, pues tardó horas en morir». Lorenzo resalta además, que durante la agonía del agrario, declaró quién lo había matado, quienes, según las investigaciones, fueron absueltos a pesar de los hechos.

La chispa de esta investigación se encendió antes del año 2000, cuando Antonio Lorenzo «Xaque» encontró por casualidad una referencia al suceso. «Le pregunté a mi madre, que era descendiente de agricultores, y me entró la curiosidad. A partir de ahí, empecé a tirar del hilo».

El trabajo lo llevó a cabo consultando múltiples fuentes como el archivo histórico provincial o el archivo municipal de Salvaterra. A mayores, y según él mismo describe, «de infinita ayuda» fue la colaboración del propio bisnieto de protagonista, Nicolás Vigarelli, o Cristina González Alonso, bisnieta de los Alonso, que conservaba fotografías de la época.

Más allá del rigor histórico, el libro tiene una clara vocación de homenaje. «Mi objetivo era sacar del olvido este caso. No quiero ganar un peso, lo vendo directamente a un precio ajustadísimo», dicta el autor, crítico con el desinterés de las editoriales gallegas.

Por su parte, Nicolás Vigarelli se encuentra en proceso de recogida de firmas con la finalidad de devolver el nombre de su abuelo a la calle donde fue asesinado, tal y como fue llamada durante la Segunda República. Actualmente, la calle recibe el nombre de Ramón y Cajal y es, concretamente, la que hoy día da acceso a la Plaza del Castillo.