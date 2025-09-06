El concierto de la Rondalla de Redondela se traslada al multiusos

La Rondalla de Redondela cierra hoy la programación cultural del verano de la localidad con un concierto a las 21.30 horas en el Multiusos de A Xunqueira. El recital estaba previsto para la plaza de la Casa da Torre, aunque ante la previsión de lluvia desde la Concejalía de Cultura se decidió a última hora trasladar el espectáculo al auditorio cubierto.

El concierto tiene como título "Dende a Montera ata a de Persila" y la entrada es gratuita hasta completar el aforo de la sala.