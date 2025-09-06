El Carballo das Cen Pólas acoge el festival «Reboreda en Jazz»
A.P.
Redondela
El Carballo das Cen Pólas de Reboreda será hoy el escenario del festival «Reboreda en Jazz», que arrancará a las 12.30 horas con una sesión vermú. A mediocía habrá una comida campestre que incluirá paellas, una opción vegetariana y un menú infantil, todo a precios populares. El festival continuará por la tarde con actividades para niños y las actuaciones de El Sueño de Calíope y Red Duck Blues.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda