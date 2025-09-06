El Carballo das Cen Pólas acoge el festival «Reboreda en Jazz»

El Carballo das Cen Pólas de Reboreda será hoy el escenario del festival «Reboreda en Jazz», que arrancará a las 12.30 horas con una sesión vermú. A mediocía habrá una comida campestre que incluirá paellas, una opción vegetariana y un menú infantil, todo a precios populares. El festival continuará por la tarde con actividades para niños y las actuaciones de El Sueño de Calíope y Red Duck Blues.