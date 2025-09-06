Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carballo das Cen Pólas acoge el festival «Reboreda en Jazz»

A.P.

Redondela

El Carballo das Cen Pólas de Reboreda será hoy el escenario del festival «Reboreda en Jazz», que arrancará a las 12.30 horas con una sesión vermú. A mediocía habrá una comida campestre que incluirá paellas, una opción vegetariana y un menú infantil, todo a precios populares. El festival continuará por la tarde con actividades para niños y las actuaciones de El Sueño de Calíope y Red Duck Blues.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents