Una avería en la red deja sin agua varias zonas de Cesantes

Una rotura en la red general de abastecimiento de agua en Cesantes afecta desde esta mañana a varios puntos de la parroquia redondelana. Según explican desde el Concello, los trabajos de reparación de la avería ya están en marcha por parte del personal de la empresa concesionaria, Aqualia.

La previsión que manejan es que la avería quede resuelta este mediodía, retomando el suministro con normalidad en las zonas afectadas.