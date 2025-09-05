La Xunta amplía en 2,5 millones las ayudas destinadas a los polígonos

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, participó ayer en el encuentro Falamos de industria: innovación e crecemento no Porriño, donde anunció la ampliación en 2,5 millones de euros de las ayudas destinadas a mejorar las infraestructuras de los parques empresariales gallegos.

Durante su intervención, en la que también estuvo presente el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, la conselleira explicó que estas ayudas fueron convocadas en el mes de febrero con un importe de tres millones de euros y «ante su buena acogida, decidimos ampliar su crédito para que aquellos ayuntamientos que no consiguieron optar a las ayudas, puedan hacerlo ahora», dijo.

En esta línea, subrayó que la convocatoria de 2025 ya benefició a más de 40 parques empresariales gallegos y que ahora «queremos llegar la más y dar respuesta a las nuevas necesidades que tienen estas instalaciones para modernizarlas y ofrecer un servicio para favorecer la fijación e implantación de compañías y promover el empleo local», destacó.

Así, estas ayudas «contribuyen a la modernización y a la competitividad de los polígonos industriales» y facilitan que las empresas dispongan de los servicios e infraestructuras que necesitan para llevar a cabo su actividad.

La conselleira de Economía e Industria también insistió en el compromiso del Gobierno gallego con el desarrollo del suelo industrial, con la dinamización de la actividad empresarial y con la captación de inversiones, y todo esto para fijar industria y atraer riqueza a Galicia.