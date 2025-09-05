A Veigadaña tendrá un espacio verde para mitigar el calor urbano del polígono

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, junto con la concejala de Medio Ambiente, Laura Senlle, y la ingeniera municipal, Raquel González, visitaron ayer las obras del proyecto «Espacio verde municipal en el Polígono Empresarial de A Veigadaña», una iniciativa que busca recuperar un solar degradado para convertirlo en un área de descanso y ocio para trabajadores, vecindario y peregrinos del Camino de Santiago.

La actuación cuenta con una inversión de 52.283 euros, de los que el 80% es financiado por la Xunta de Galicia a través del programa Galicia Refugio Climático, mientras que el Ayuntamiento aporta el 20% restante.

El plan incluye la creación de un sendero con iluminación solar, la instalación de mobiliario de madera, labores de limpieza y plantación de especies autóctonas, con el objetivo de mejorar la biodiversidad y reducir el efecto isla de calor.

Según destacó la alcaldesa, el proyecto «demuestra que mismo en espacios industriales se puede crear un refugio climático que reduzca emisiones y ofrezca un lugar de descanso».

La iniciativa busca desarrollar infraestructuras verdes piloto para mejorar la biodiversidad, recuperar un espacio natural degradado y diseñar paisajes más resilientes, incorporando herramientas innovadoras de gestión sostenible. Entre las actuaciones previstas destacan la limpieza y recuperación del terreno mediante desbroce, poda y eliminación de vertidos.

Las obras estarán finalizadas el 17 de noviembre de 2025.