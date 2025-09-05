Los vecinos protestan por la demora de 20 días para las citas médicas

Un centenar de personas se concentraron ayer ante el Concello de Redondela convocados por la Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela para reclamar a la Xunta la adopción de medidas urgentes que garanticen «unha atención sanitaria digna e completa nos catro centros de saúde adscritos a Redondela». La protesta contó con la participación de distintos colectivos vecinales de los municipios de Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes.

Entre las quejas de los manifestantes destacan la demora en las citas para consultas en el PAC de Redondela, en algunos casos hasta más de 20 días, debido al incremento en la carga de trabajo de los facultativos por la falta de sustitutos durante los periodos vacacionales tanto en medicina familiar y pediatría, así como en enfermería. Esto obliga a los usuarios de los centros de salud de Fornelos y Pazos a desplazarse más de 18 kilómetros para recibir asistencia médica, una situación que afecta a 150 niños de los dos municipios ante la falta de pediatras.

Otra de las críticas es la demora de 30 días en las citas para las extracciones en los análisis de sangre.

El colectivo que impulsa la protesta también considera que el programa de citación en primaria llamado SIDE, que tiene que solicitar el motivo de la consulta, «pode comprometer os datos médicos e vulnera a intimidade do paciente, sobre todo en centros de saúde como o de Chapela, onde hai unha fiestra doble onde atenden dúas profesionais sen ninguna separación física e, polo tanto, é imposible garantir o dereito á intimidade, incluso coas outras persoas que agardan quenda a unha distancia inferior a un metro», explican.

Durante la concentración se pidió que se cubran las bajas y vacaciones de los profesionales al 100% durante todo el año, un médico más para Pazos y el retorno del servicio de pediatría en Pazos y Fornelos.