A Teixeira celebra tres días de fiestas por la Virxe das Dores

El barrio de A Teixeira, en la parroquia redondelana de O Viso, inicia hoy las Festas da Virxe das Dores con una misa a las 20.30 horas seguida de procesión desde la iglesia parroquial a la Capela do Pereiro. A continuación habrá una churrascada a precios populares amenizada por el dúo Prisma y la charanga Ardores.

Las fiestas continúan mañana por la noche con una verbena con las orquestas Costa Blanca y el grupo América.

El domingo a las 11.30 saldrá la procesión de la imagen de regreso a la iglesia, donde a las 12.30 se celebrará la misa solemne. Por la tarde habrá animación infantil, un concierto de la Orquesta de Saxos y la actuación del trío Luces de Bohemia.

Tanto en la jornada de hoy como en la del domingo el recinto de la fiesta contará con la presencia de un pulpeiro y una gran carpa protegerá a los asistentes de las inclemencias atmosféricas. Además se contará con un amplio aparcamiento para facilitar la asistencia a los actos.