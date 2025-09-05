El talento joven llena mañana la Alameda de San Domingos con el Boas Vibes

El Festival Boas Vibes llenará este sábado, día 6, la Alameda de San Domingos, en Tui, con música, arte y cultura urbana. Una de sus principales apuestas será el Mercado Creativo, un espacio dedicado a la visibilización del talento juvenil en el que diez jóvenes artistas —entre ellos Amaralea, Kaitana, La Clave de An o Mar en Calma— presentarán sus trabajos en disciplinas que van desde la ilustración y la joyería hasta la escritura, la costura o la decoración. Los puestos permanecerán abiertos de 11.00 a 21.00 horas.

La programación incluye además una demostración en directo de la artista plástica Alba Troiteiro, que a partir de las 16.30 horas creará una pintura de gran formato inspirada en las emociones. La cultura urbana también tendrá su espacio con un espectáculo de breaking dance y beat box a cargo de Vella Escola, previsto para las 19.30 horas.

La jornada se completará con distintos conciertos y habrá una zona gastronómica.